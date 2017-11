Hinnatud spordiarst korraldab poja mälestuseks kontserdi: klaverimuusika on minu doping

Männik rääkis, et on Kõrvitsa käe all õppinud aastast 2009. "Tuha all see soov klaverimuusikat kirjutada on mul olnud pikki aastaid, aga töökoormus on olnud meeletu," tõdes Männik, kes on arstina välja andnud erialase raamatu ning töötanud jalgpallikoondise juures spordiarstina, vahendas "Vikerhommik".

Tänu töökoormuse vähenemisele sai Männik aga meelde tuletada oma vana armastuse. Aastal 1974 alustas mees klaveriõpinguid ja tõdes, et ei osanud toona oodata, et instrumendiga täiskasvanuna taas kokku puutub. Männik selgitas, et puberteedieas tundusid klaveriõpingud talle pealesunnituna ning pidi siis terviserikke tõttu õpingud üldse pooleli jätma. "Sellega seoses hakkasingi spordile rohkem tähelepanu pöörama, lõpetasin kehakultuuri teaduskonna ja pärast seda arstiteaduskonna. Nüüd tegelen spodiarstina," rääkis Männik.

Arstina tegutsedes sattus talle patsiendiks helilooja Tõnu Kõrvits. "Tõnu Kõrvits oli algul mul patsient ja hiljem võtsin ma julguse kokku ja küsisin viisakalt, kas on võimalus sellise asjaga tegeleda, sest see on hoopis teine ampluaa. Tema oli lahkesti nõus," meenutas Männik, kuidas ta tagasi klaverimuusikani jõudis.

"Tõnu Kõrvits oli algul mul patsient ja hiljem võtsin ma julguse kokku ja küsisin viisakalt, kas on võimalus sellise asjaga tegeleda."

2009. aastast hakkas Männik käima Kõrvitsa juures eratundides, igaks tunniks pidi arst võtma kaasa mõne omakirjutatud klaveripala. "Esimesel paaril aastal olid tunnid korra nädalas kindlasti, hiljem vähenes see arv. Iga mu vaba moment, mis ma kodus suutsin olla, see huvi on nii meeletu ja seepärast ma tahtsin pidevalt ennast arendada," põhjendas Männik, miks ta nii kirglikult klaverimuusikasse suhtub.

Kontserdid poja mälestuseks

Kui 2011. aastal kõlas Männiku muusika esmakordselt avalikult, siis tänavu novembris toimub lausa kaks tema muusika kontserti. Heategevuslikel kontsertidel kõlab Männiku muusika aastast 2010-2015, seda esitab Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli õppejõud, Vanemuise teatri kontsertmeister ja tegevpianist Andre Hinn.

Männik selgitas, et teda innustas kontsertideks isiklik raske kogemus, kui kaotas 1989. aastal oma poja ajuvähile. Sügiseste kontsertide tulu läheb Eesti vähihaigete laste vanemate liidule. "See on põhiline ajend, miks ma heategevusüritust tahan teha, et olla toeks nendele lapsevanematele mingil moelgi, kes peavad võitlema, kui nende laps on selle karmi haiguse käes," põhjendas mees.

"Tahan olla toeks nendele lapsevanematele mingil moelgi, kes peavad võitlema, kui nende laps on selle karmi haiguse käes."

Männik meenutas, et omal ajal aitasid tal valust üle saada arstiõpingud. "Võimalus oli musta auku kukkuda, aga ega mina ainuüksi ole, selliseid inimesi on väga palju, eks peavad matma oma lapse, ka varajases eas. Vähk on väga ränk haigus," tõdes Männik.

Kontsertidel tulebki esitusele Männiku muusika arengu üks etapp. "Ma tahan lõpetada teatud etapi oma klaverimuusika kirjutamisel ühe kontserdiga. Kuna oli mõte seda teostada heategevusüritusena, siis miks mitte seda niimoodi teha. Nüüd on võetud juba järgmine eesmärk, teine etapp, nii palju, kui mul seda aega on," rääkis Männik tulevikust.

Klaverimuusikat loodab mees arstitöö kõrvalt edasi kirjutada. "Ma olen juba algust teinud," ütles Männik ja kirjeldas end klaverimuusika fanaatikuna. "Minu jaoks on klaverimuusika nagu doping, nagu narkootikum. Ma käin, nii palju, kui võimalik, ka klaverimuusikakontserte kuulamas ja kuulan autos CD-sid," põhjendas Männik, rõhutades, et klaverimuusika tasakaalustab ajutegevust.

Männiku klaverimuusika esimene kontsert toimub Tallinnas 5. novembril.