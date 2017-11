3 südamlikku hetke annetusteteemalisest "Suud puhtaks" saatest

Saade "Suud puhtaks" otsustas sel nädalal tuua stuudiosse terava konflikti kõrval ka inimlikud lood, mis näitavad annetuste poolt neilt, kes on saanud abi ja ka neilt, kes on võtnud nõuks elukutset muuta.

Saade "Suud puhtaks" sai inspiratsiooni "Pealtnägija" eelmise nädala loost, kus räägiti keerulise haigusega võitlevast Annabelist ja sellest, et paraku ei saanud haigekassa tema ravikulusid katta. Bürokraatia ja ametkondade vahel käimine muutus juba võrdlemisi jaburaks, pere väsimusest rääkimata.

Järgmisel päeval levis uudis, et saate ajendil annetas enam kui 8000 inimest Annabeli raviks ja kokku saadi 200 000 eurot. Annabeli vanemad rääkisid saate esimeses pooles, et vähiravi fondi "Kingitud elu" juhi Toivo Tänavsuu sõnul oli raha tegelikult olemas juba isegi enne saadet.

Saates sai rääkida oma loo ka Sirje Norden, kes tuli ära töölt pangast, et alustada sihtasutus Autistika tööd.

Saate lõpus näeme Indrek Kaigase lugu, keda on elu jooksul rünnanud hulk haruldasi haigusi. Ta põeb Pompe´i tõbe, mida teadaolevalt ei ole kellelgi teisel Lätis, Leedus ja Soomes.

"Unistus on see, et ma saaks ka kunagi neile tänu näidata, nagu mind on raskustest välja aidatud. Ma ei oska sõnadesse panna, kui suur on inimeste headuse ja aitamise tahe," rääkis Indrek.