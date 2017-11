Pharrell Williamsi N.E.R.D on tagasi

Ansambli tagasitulekusingel kannab pealkirja "Lemon" ning selles lööb kaasa popstaar Rihanna, vahendas Independent.

Loole valmis ka video, mille režissöörid on Todd Tourso ja Scott Cudmore. Video peaosas on Williamsi tantsijate meeskonda kuuluv Mette Towley.

Ansambel N.E.R.D, kuhu kuuluvad Pharrell Williams, Chad Hugo ja Shay Haley, oli viimati aktiivne 2010. aastal, kui ilmus koosseisu neljas kauamängiv "Nothing".

Fännid on täheldanud, et N.E.R.D-i värske singel võis olla töös juba 2015. aastal, kui Williams ja Rihanna selle kohta sotsiaalmeedias vihjeid jagasid. Ühtlasi rääkis Williams juba kahe aasta eest, et trio valmistab ette uut materjali.