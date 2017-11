Yana Toom põrmustas vegantoidu: rebitud kaer maitseb nagu liha aastast 1956

Toom on vegantoiduga tuttav, sest tema poeg oli vegan ning on nüüd taimetoiduline. Isegi poja kass oli vegantoiduline. "Kass läks ikka normaalsele toidule üle, õnneks," rääkis Toom "Vikerhommikus".

"Kellelgi ei tule pähe, et teha lihast naerise maketti ja sööta seda kellelegi naerisena ette."

Esimesena pakuti Toomile saates veganite hakkliha. "Minu ees on asi nimega vegan-hakkliha. Hakkad vägisi mõtlema, et kellelgi ei tule pähe, et teha lihast naerise maketti ja sööta seda kellelegi naerisena ette. Miks seda tuleb ära maskeerida," küsis Toom.

Toomi tõdes, et vagenhakkliha unustades peab viisakuse unustama. "Tahaks viisakas olla, tulid särasilmsed inimesed uksest sisse, uhkusega tõid selle taldriku, mida ma praegu ütlen? Ma saan aru, sellega võib kõhu täis saada küll, aga mingit toidunaudingut siin küll ei ole, aga toitu peab ju nautima. See meenutab odavat hakkliha, kuhu segatakse sisse sojat ja kamarat. See ei ole see," võttis Toom roa kokku.

Teiseks proovis Toom rebitud kaera. Toom meenutas, et elas kaks aastat 1990ndate alguses ühes kinnises Venemaa tuumateadlaste linnas, kus müüdi liha aastast 1956. "Sellest kõlbas teha ainult kotlette. Seal oli lihane struktuur, aga maitse oli aastast 1956 kuidagi ära kadunud. See asi siin meenutab seda," ütles Toom.

Kõige rohkem meeldis Toomile vegan chili con carne. Poliitik tõdes, et tema meelt vegantoitude osas ei muuda ka Tallinna võimuliitu pääsenud roheliste erakond. "Ma lähen ära Brüsselisse," selgitas Toom.

"Mul on poliitika rääkimisest kõrini."

Samas rõõmustas Toom, et ta kutsuti saatesse rääkima millestki muust kui poliitikast. "Mul on poliitika rääkimisest kõrini. Kui venekeelses meedias räägin ma aeg-ajalt ka teisi asju, siis Eesti meedias oli pikki aastaid ainult poliitika," tõdes Toom.

Kodusel peolaual on Toomi perekonnas pige mitmekülgne toit erinevatest kultuuridest, sest naise väimees moslem ja minia poolakas. "Kui me oleme koos, teeb igaüks midagi oma rahvusköögist, aga natukene. See on väga põnev," kirjeldas Toom.