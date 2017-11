Seriaal "Stranger Things" lööb nostalgiaga

"Möödunud aasta suvel oli üsna võimatu selle otsa mitte komistada," rääkis ERRi kultuuri- ja meelelahutusportaali toimetaja Kaspar Viilup R2 hommikuprogrammis, kuidas sari temani jõudis. "Proovisin ja asi läks käima. Paar päeva ja oligi vaadatud."

Ka saatejuht Margus Kamlat tunnistas, et algul noorteseriaalina tundunud teos köitis enda külge ning nüüd on tal vaadatud juba ka äsja välja tulnud teine hooaeg.

"Ma arvan et selle seriaali võti on ikkagi 1980ndate nostalgia kõige puhtamal kujul. Kõik, mis seal on: värvid, muusika - taustamuusika on väga ikooniline, selline süntesaatoriudu," selgitas Viilup. "Sari ise, vähemalt esimene hooaeg oli üks väikelinna lugu, kus kurjad jõud tulevad võtavad ühe poisi enda kütkesse ja siis linn üritab seda probleemi kuidagi lahendada. Eks see teine hooaeg on täpselt sama lugu, midagi suurt seal ei arene. Mõned tegelased tulevad juurde - lihtsalt selline mõnusas keskkonnas toredad tegelased tegelevad veidi ulmeliste asjadega," lisas ta.

"Stranger Thingsi" võib tänapäeval võrrelda kunagiste 1980ndate Steven Spielpergi kultuslike ulmesarjadega "E.T." ja "Kolmanda astme lähikontakt".