Kurjam esitleb Tartus kiiret ja vihast albumit

Robotid vallutavad maailma – kõlab kui Isaac Asimovi raamat või ulmefilmi lööklause, aga see on üha rohkem tegelikkus. Inimkujulised robotid pole tulevikuteadus, vaid neid arendatakse paljudes maailma paigus. Selles võidujooksus osaleb ka eestlane Joan Kangro, selgub "Pealtnägija" androididele pühendatud loost.

""Surm tappis ära" näol ei ole tegu enam "Kuumalaine Stroomi rannas" stiilis kontoripungiga, vaid lauludel on lausa ajalooline mõõde. Lood "Surm tappis ära", "1227" ja "Vanapaganist" moodustavad soome-ugri paganliku triloogia ja räägivad ajaloost nagu see tegelikult oli, mitte nagu ajalooõpikutes kirjas on," lisas Sigus.

Kurjami uus album "Surm tappis ära" on salvestatud Tartu laululaval asuvas Clockwork stuudios möödunud talvel ning on ühtlasi ansambli viies ametlik album, olles kiirem, vihasem ja kontseptuaalsem, kui senised väljaanded.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel