Väidetav ohver süüdistab Dustin Hoffmani seksuaalses ahistamises

Hoffmani väidetav ohver on stsenarist Anna Graham Hunter, kes nimetas meest kiskjaks, vahendas Independent.

Hunter avaldas, et kuulus näitleja ahistas teda 1985. aastal filmi "Death of a Salesman" võtteplatsil, kui naine oli 17-aastane. "Ta palus mul endale jalamassaaži teha esimesel päeval, kui ma võttel olin. Ta oli flirtiv, krabas mind tagumikust ja rääkis minu ees seksist. Ühel hommikul läksin ma tema riietusruumi, et võtta talt hommikusöögisoov, ta vaatas mind, irvitas ja ütles, et soovib kõvaks keedetud muna ja pehmet kliitorit. Seejärel hakkas ta naerma. Mina lahkusin sõnatult, läksin tualetti ja nutsin," meenutas Hunter The Hollywood Reporteri veergudel.

Ahistamise ajal jäädvustas Hunter juhtunu oma isiklikku päevikusse. "Täna, kui ma saatsin Dustinit limusiini juurde, katsus ta mu tagumikku neljal korral. Ma lõin teda iga kord kõvasti ja ütlesin, et ta on räpane vanamees," seisis päevikus.

Naine lisas, et praegu, 49-aastasena mõistab ta, et Hoffmani teguviis mahub mustrisse, mille all kannatavad paljud naised Hollywoodis. "Ta oli kiskja, mina olin laps ja see oli seksuaalne ahistamine," ütles Hunter.

Hoffman on Hunteri avalduse peale avalikult vabandanud. "Ma austan naisi ja tunnen ennast kohutavalt, kui minu teod on ta ebamugavasse olukorda pannud. Mul on kahju. See ei peegelda, kes ma olen," seisis Hoffmani avalduses.

Hollywoodis on ahisstamisskandaali sattunud mitmed nimekad filmiinimesed nagu Kevin Spacey ja Harvey Weinstein. Viimast süüdistatakse kümnete naiste ahistamises ja ka vägistamises.