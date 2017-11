Tagasi kooli: 30 aastat kosmeetikuna töötanud naine tegi elus kannapöörde

Viimati oli Ene päriselt haiglas ametis üle 30 aasta tagasi, seejärel otsustas naine kosmeetikuks õppida ja avas Raplas oma salongi. "Kosmeetikutöö on puhkus, ma naudin seda. Ma ei ütle, et ma seda siin ei naudi, aga mul ikkagi väga emotsionaalselt mõjub see kõik," ütles Kamp ETV saates "Ringvaade".

Naine saab peagi taas kinnitust oma õediplomile. "Paar korda on mul tekkinud tunne, et milleks mul seda vaja oli, ma oleksin võinud rahulikult kodus olla. Lapselaps ütles mulle, et vanaema, sa pead sellest üle olema, sa pead hakkama saama. Ma arvan, et ma saan hakkama," lubas Kamp.

Kamp usub, et saab nii haiglas kui ka salongis töötada veel mitukümmend aastat. "Võib-olla on vaja ellu midagi uut, kui sa oled olnud pikka aega ühes situatsioonis," pakkus sõbranna Piret Terras, miks Kamp taas õpinguid alustas. Kamp rõhutas, et õppida pole millalgi liiga hilja.