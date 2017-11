Eesti Laulule laekus rekordiliselt 258 pala ja üks magistritöö

Seoses laulude hulga suurenemisega, muutub eelžürii töö aina intensiivsemaks ja vastutusrikkamaks ning seetõttu muutub sellest aastast eelžürii töö. Valiku tegemine saab olema kaheastmeline. Esmalt asub tööle eelžürii, kuhu kuulub varasema 11 liikme asemel 15 muusikaeksperti Eestist ja välismaalt. Igaüks neist kuulab laule personaalse lingi kaudu ning annab oma hindeid kuuepallisüsteemis. Teise uuendusena on sisse viidud reegel, et eelžürii valib pimekuulamisel välja 15 lugu, ülejäänud viis poolfinalisti otsustab Eesti Laulu toimetus.

"Igal aastal tuuakse Eesti Laulule järjest rohkem laule, mis on väga hea usalduse näitaja ja ma tänan kõiki muusikuid, kes oma laulud meile täna tõid. Samal ajal meeldiks mulle ka, kui Saku Suurhalli ehitataks suuremaks, sest näha on, et finaal müüb end kohe välja,” kommenteeris peaprodutsent Mart Normet.

