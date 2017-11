Uued ohvrid: Kevin Spaceyt süüdistavad ahistamises veel mitmed mehed

USA filmitegija Tony Montana väidab, et Spacey krabas teda kubemest 2003. aastal ühes Los Angelese baaris, vahendas BBC.

Montana sõnul tabas teda pärast juhtunut kuueks kuuks posttraumaatiline stressihäire, sest oli Spacey pealesunnitud käitumisest nii häiritud.

Montana süüdistus järgneb Anthony Rappi väidetele, et "Kaardimaja" staar Spacey sundis ennast mehele peale, kui too oli vaid 14-aastane. Spacey oli väidetava ahistamise ajal 26-aastane.

Spacey vabandas mehe ees Twitteris, öeldes, et tunneb enam kui õudust, lugedes Rappi lugu. "Ma tõepoolest ei mäleta juhtunut, sellest on möödas enam kui 30 aastat," teatas näitleja.

Veel süüdistusi

Montana rääkis väljaanele Radar Online, et oli 30ndates eluaastates, kui Spacey teda Coroneti nimelises baaris kohatult katsus. Kuigi mees eemaldas Spacey käe ja kõndis minema, jälitas kuulus näitleja teda meeste tualetti.

Mehhiko päritolu näitleja Roberto Cavazos avaldas, et Spacey ahistas meeskolleege aastatel 2004-2015, olles Suurbritannia Old Vici teatri kunstiline juht. "Paistis, et ainsaks kriteeriumiks oli olla alla 30-aastane meesnäitleja, et härra Spacey meid katsuma tuleks," kirjutas Cavazos sotsiaalmeedias.

"Neid on palju, kellel on Kevin Spacey kohta mõni selline lugu rääkida," lisas näitleja.

Teatri juhtkond on kutsunud Spacey väidetavaid ohvreid anonüümselt endast teada andma.

Üks Briti mees on teatanud, et Spacey ahistas teda 2010. aastal. Kahe Oscariga pärjatud näitleja paljastas ennast ohvrile, kui too West Sussexi hotellis töötas. Näitleja olevat näidanud mehele oma suguelundit ning tahtnud, et toona 19-aastane noormees teda puudutaks. Endine baarmen Daniel Beal väitis, et Spacey kutsus teda oma ruumi, kuid mees keeldus. Samal õhtul jättis näitleja Bealile oma kalli käekella ning helistas mõned nädalad hiljem palvega kohtuda.

BBC-le laekus kaebus mehelt, kes väidab, et Spacey ahistas teda 1980ndate aastate keskpaigas. Mees kohtus näitlejaga teatrikoolis ning Spacey kutsus toona 17-aastase noormehe New Yorki. Kuigi noormees magas Spacey diivanil riietega, tabas ta mingil hetkel enda pealt alusriietes Spacey. Mees kinnitas, et kumbki neist ei tarbinud alkoholi. "Ta oli kas väga rumal või kiskjalik või mõlemat. Mul oli ebamugav ja ma olin traumeeritud, emotsionaalselt," lausus anonüümseks jääda soovinud ohver.

Spacey pole uusi süüdistusi veel kommenteerinud.

Ahistamissüüdistuste tõttu peatati Spacey seriaali "Kaardimaja" tootmine. Näitleja on ka üks nendest, kes pidi järgmisel kuul pälvima Emmy eriauhinna, süüdistuste tõttu on selle üleandmisest loobutud.