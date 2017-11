Eestlaste algatatud Teeme Ära alustab tegevust 41 Aafrika riigis

Teeme Ära on Aafrikas jõuliselt kanda kinnitanud tänu Lõuna-Aafrikast pärit ettevõtja Mariette Hopleyle, kes on koondanud 41 Aafrika riigi esindajad tihedaks võrgustikuks, kellest üle poole on Kaplinnas toimuval Teeme Ära koolitusseminaril kohal.

Teine sarnane kohtumine toimub juba paari nädala pärast Põhja-Aafrikas Alžeerias, kuhu tulevad koolitusele ülejäänud kontinendi koristuskampaaniate liidrid.

"Meie eesmärk on ühendada Aafrika riigid, sest koos tegutsedes saame selle probleemiga palju jõulisemalt rinda pista. Aafrika on muutuseks valmis, sest prügi mõjutab keskkonda, majandust ning on ohuks meie ja meie laste tervisele," rääkis Hopley ning lisas, et see on harukordne võimalus koondada väga erinevad riigid tegutsema ühise eesmärgi nimel.

Koolituse tihe programm sisaldab töötubasid rahastuse leidmisest, meeskonna ülesehitamisest ja arendamisest ning sellest, kuidas suuri koristusaktsioone korraldatakse. Osalejad koristasid kohapeal puhtaks ka ühe suure prügihunniku ning õppisid prügi sorteerimise kohta.

Vähem kui aasta pärast, 15. septembril 2018 leiab aset maailma ajaloo suurim kodanikualgatus, Teeme Ära maailmakoristus, mil miljonid vabatahtlikud koristavad oma koduriikides miljoneid tonne prügi. Eesmärk on kaasata üleilmsele koristuspäevale 150 riiki, kusjuures iga riik vastutab oma projekti elluviimise ja rahastamise eest ise.

Maailmakoristus on välja kasvanud Teeme Ära 2008. aasta üleriigilisest Eesti koristusaktsioonist, kui 50 000 eestimaalast vaid viie tunniga kogu riigi prügist puhtaks koristasid. Teeme Ära egiidi all on oma kodupaiku koristanud enam kui 18 miljonit inimest üle maailma. Tänaseks on Teeme Ära kasvanud Eesti suurimaks ja mõjukaimaks rahvusvaheliseks liikumiseks. Teeme Ära SA üks 380 ÜRO keskkonnaprogrammi akrediteeritud partnerist. Tänavu pälvis Teeme Ära Euroopa Parlamendi 2017. aasta Euroopa kodaniku auhinna.