ERR Menu soovitused nädalalõpuks: balletti, Soome klassikat ja Eesti Laulu

1. Kolmapäeval kell 15.00 kukkus Eesti Laulu tähtaeg ning telemajas lugusid ootavale kastile tõmmati selleks korraks jälle kaas peale. Sellele, kuidas võistluslood telemajja jõudsid, sai ERR Menu otseülekande vahendusel kaasa elada ning järele vaadata SIIT.

2. Pärnus Uue kunsti muuseumis saab Soome 100 filmikava raames nautida Soome klassikat. 2. ja 5. novembril linastub seal 1977. aastal valminud mängufilm "Jänese aasta", mis on valminud Arto Paasilinna samanimelise romaani ainetel. Tegemist on Soomes paljuloetud ja armastatud teosega, mis räägib elust tüdinud ja küünilise ajalehetoimetaja totaalsest elumuutusest. See on naiivne lugu ühe mehe teekonnast koos jänesepojaga läbi Soome. Teekond algab kärarikkast Edela-Soomest ja lõppeb Lapi vaiksetel lagendikel. Koos jänesega teel olles kohtab mees paljusid väga erinevaid, veidraid, naljakaid, elu kõrvalteedele eksinud, kuid siiski vabasid ja õnnelikke ebakodanikke.

3. Tantsukunsti austajatel on kindlasti rõõm rahvusballeti uue teose üle, milleks on Tennessee Williamsi Pulitzeri auhinnaga pärjatud näidendi "Tramm nimega Iha" ainetel valminud balletiversioon. Võimsa dramaturgia ja tantsujoonisega loo tõid teose 65. ilmumisaastapäevaks Šoti Balletis lavale rahvusvaheliselt tunnustatud koreograaf Annabelle Lopez Ochoa ning lavastaja ja režissöör Nancy Meckler. Peaosas säras Eesti baleriin Eve Mutso.

Hiljuti esitles rahvusballett Kadriorus otse tänaval oma veel lavale jõudmata balletti "Tramm nimega Iha". Põhjust selliseks etteasteks andis Kadrioru 3. liinil esimese sõidu teinud retrotramm Konstantin, mis on saanud oma väljanägemise 1930ndatel Dvigateli tehastes toodetud trammidelt ja nime esimeselt Eesti presidendilt Konstantin Pätsilt. Pilte sellest ettevõtmisest näeb SIIN.

"Tramm nimega Iha" esietendub Estonias 4. novembril.