Normet: enne tänast tähtaega esitati Eesti Laulule 50 lugu

Eesti Laulu produtsent Mart Normet avaldas, et kuni tänase tähtajani on võistulusele esitatud napid 50 laulu, kuigi konkurss avati juba septembri keskel.

"Reedel enne äratoomist on laekunud mõni laul. Nädalavahetusel tilgub mõni juurde. Päev või kaks päeva enne tuuakse näpuotsaga, kümme laulu päevas. Praegu ongi 50 laulu umbes toodud. Kogu see mass ikkagi laekub viimasel päeval, õpitakse enne eksamit, nagu me teame. Kõige tihedam on see tund aega enne tähtaega," avaldas Normet "Vikerhommikus".

Seda, kui tihedalt võistluspalu sel korral viimasel hetkel tuuakse, näeb juba täna ERR Menu otseülekandest. Eelmisel aastal esitati Eesti Laulule rekordilised 242 laulu, aasta varem 238 laulu.

Laulude esitamise tähtaeg on täna kell 15.00. Laulud tuleb tuua mälupulgal telemajja, aadressil Gonsiori 27. Juurde tuleb lisada täidetud ankeedid, esitaja fotod ning lühi-elulood.

Laule hakkab kuulama 15 eelžüriisse kuuluvat inimest. Et tulemus oleks mitmekesisem, saadab viis viimast laulu poolfinaali Eesti Laulu toimetus.

Poolfinaalidesse pääsenud laulud avalikustatakse ERR Menu portaalis 19. ja 20. detsembril.

Eesti Laul 2018 poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril. Eesti Laul 2018 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 3. märtsil.