"Ringvaade" tutvus perekonnaga, kes toob Halloweeni puhul vannituppa naabrimehe laiba

Pereisa Jason Medina sõnas, et tema halloweeni-armastus tekkis juba lapsepõlves, kui ta vaatas Hollywoodi õudusfilme. "Kui teisemlisena Ameerikasse kolisin, sain viimaks ka halloweeni ise kogeda," selgitas ta ja tõi välja, et sattus tähtpäevast aastate jooksul aina suuremasse vaimustusse. "Ka mu armsale perele meeldivad kostüümid ja halloween."

"Jason sellisena tuli, tema jaoks on see suur püha ja siis me koos hakkasime toimetama," ütles pereema Elsi Medina, lisades, et tegelikult on see tore. "Eestis ei ole küll halloween kõige populaarsem, aga meil on selline multikultuurne perekond, kus me pakume lastele ka muudest kultuuridest üht-teist, see ei tähenda, et lapsed ei käiks marti jooksmas."

"Halloween on paljude laste jaoks õudne püha, seega ma proovime seda tähistada lõbusalt ja sõbralikult," nentis pereisa.