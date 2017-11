Muutused Eesti Laulu eelžüriis: lugusid kuulatakse kodus, sõna saab ka toimetus

Eelvaliku tegemine saab olema kaheastmeline. Esmalt asub tööle eelžürii, kuhu kuulub varasema 11 liikme asemel 15 muusikaeksperti Eestist ja välismaalt. Igaüks neist kuulab laule personaalse lingi kaudu ning annab oma hindeid kuuepallisüsteemis.

“Selle uuendusega anname žüriiliikmetele rohkem aega lugudega tutvuda ning süveneda. Igal aastal on Eesti Laulule laekunud aina rohkem laule ja paari päeva jooksul hinnanguliselt kuni 300 laulu kuulamine on nii vaimselt kui füüsiliselt kurnav ja artistide suhtes lugupidamatu. Nüüd saab žürii laulude pimekuulamise aega endale sobivalt jagada, laule vajadusel üle kuulata ja nii parima otsuse teha,” selgitab Eesti Laulu produtsent Mart Normet.

Teise uuendusena on sisse viidud reegel, et eelžürii valib pimekuulamisel välja 15 lugu, ülejäänud viis poolfinalisti otsustab Eesti Laulu toimetus.

“Ajalugu on näidanud, et eelžürii on matemaatilises üksmeelses välja valinud umbes 15 laulu, ülejäänud viiega on olnud ümberhääletamisi ja vaidlusi palju ning ikkagi on mõni otsus kripeldama jäänud. Sel aastal võtame eraldi mitu päeva aega selleks, et hinnata neid laule, mis saavad rohkelt häid hindeid, kuid eelžürii jaoks päris tippu ei pääse,” räägib Normet. “Toimetus valib muusikalist mitmekesisust arvestades välja need viis laulu, mis rikastavad üldpilti.”

Laulude esitamise tähtaeg on täna kell 15.00. Laulud tuleb tuua mälupulgal telemajja, aadressil Gonsiori 27. Juurde tuleb lisada täidetud ankeedid, esitaja fotod ning lühi-elulood.

Poolfinaalidesse pääsenud laulud avalikustatakse ERR portaalis ülekantavates veebisaadetes 19. ja 20. detsembril. Eesti Laul 2018 poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril.

Eesti Laul 2018 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 3. märtsil.