Eesti Laulu viktoriin: Birgit Õigemeel läks vastamisi Mihkel Mattiseniga

Helilooja Mihkel Mattisen sõnas, et temal on hetkel alles Eesti Laulu võistluslugu käsil. "Tuletasid meelde, et pean mälupulga veel ostma, seega lähen pärast poest läbi."

"Me oleme selle looga, millega me osaleme, üsna kaugel, aga ma arvan, et tuleb ikkagi üsna unetu öö," tõdes ta ja lisas, et ta ei taha veel avaldada, kes tema võistluslugu laulab.

Pärast mitmeid küsimusi võitis Eesti Laulu viktoriini Birgit Õigemeel.