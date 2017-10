Grete Lõbu uinus 11-kilose teki all

Kodumaise n-ö raske teki autor Keit Hints selgitas, et nemad sellist toodet siiski täielikult ise välja ei mõelnud. "Ameerikas kasutatakse sellist tekki juba mõnikümmend aastat, aga peamiselt erivajadustega laste rahustamiseks," tõdes Hints ja lisas, et tal oli vaja leida meetod enda lapse jaoks, et teda mingil hetkel kiiresti rahustada. "Leidsin sellise teki, aga sain aru, et Ameerikast selle tellimine on väga kallis, ning lasin selle õmmelda."

Jutu levides sai Hints aru, et on väga palju unetuid, kellel on samuti abi vaja. "Nii see tekk sündis."

"Me oleme teinud selle natukene jahedama kliima jaoks täiendava polstriga, et inimesed hoiaks magamistoas madalamat temperatuuri, mis on uinumiseks parim," selgitas raske teki autor. "Meie kõige raskem tekk on 11-kilone, aga tegelikult saab teha veel raskemaid."

