Briti pagarisaate kohtunik säutsus võitja välja enne finaalsaadet

Pagarisaate kohtunik Prue Leith avaldas täna hommikul säutsu, kus kirjeldas oma emotsionaalset kogemust saate žüriis ja õnnitles võitjat. Paraku polnud Leithi säutsu hetkel finaalsaade veel eetrisse jõudnud, vahendas BBC.

Prue Leith eemaldas säutsu kibekiirelt Twitterist ja avaldas seejärel uue sissekande, kus palus oma eksimuse pärast vabandust. "Ma vabandan kõigi saate fännide ees, kes minu tänahommikust viga nägid. Ma olen teises ajavööndis ja oma eksimuse tõttu väga pettunud," ütles Bhutanis viibiv Leith.

I am so sorry to the fans of the show for my mistake this morning, I am in a different time zone and mortified by my error #GBBO. — Prue Leith (@PrueLeith) October 31, 2017

Leith selgitaski, et Aasias viibides on tal ajatsoonid segamini ning arvas, et hooaja viimane saade on juba eetrisse jõudnud. "Ajavahe on massiivne, ma arvasin, et neil on kuus tundi ajas tagasi," selgitas naine. Tegelikkuses on Bhutan kuus tundi Londoni ajast ees.

Algses säutsus kirjutas Leith, et oleks soovinud kõigi kolme finalisti võitu ja õnnitles siis kindlat võistlejat võidu eest. Paljud fännid on eksimuse tõttu solvunud, kuid mitmed neist on selle üle ka nalja visanud.

Ok so Prue has ruined our lives but let's put our positive pants on & just re-film the final & bring back Liam #gbbo #GBBOFinal #bakeoff pic.twitter.com/QK8tmrqGAc — Katy Holloran (@katy_hols) October 31, 2017

Saate finaal jõuab Suurbritannias eetrisse täna õhtul kohaliku aja järgi kell 20.00. Finaali pääsesid Steven Carter-Bailey, Sophie Faldo ja Kate Lyon.