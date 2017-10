Vikerraadio tähistab iseseisva Soome 100. sünnipäeva

Rain Kooli avab oma saatesarjas soomluse olemust ning Soome ja Eesti suhet kuue inimese isikliku kogemuse kaudu. Kuus külalist astuvad kuues saates üles vahemikus 1. novembrist 6. detsembrini, mil ongi käes suur pidupäev.

Sarja esimeses osas kohtuvad kuulajad mehega, kellele on juba aastakümneid olnud südamelähedane mitte ainult meie maa, vaid ka see, et Soome turistid tahaksid ikka ja jälle Eestit külastada. Mikko Savikko pole aga ainult turismi-, vaid ka muusikamees. Tema käe all on valmimas raamat, mis toob samade kaante vahele kokku sada sellist muusikapala, mis on tuntuks saanud mõlemal pool Soome lahte, kohati küll täiesti erinevas laadis ja erinevate sõnadega.

"Soome sild – kuus vaadet soomlusele ja eestlusele" on Vikerraadio eetris kolmapäeviti kell 21.05.

Ajaloosarja "Eesti lugu" raames alustav "Sinivalge" käsitleb Soome ajaloo olulisemaid peatükke ja otsib vastust sellele, miks hoolimata ühisest merest, ühistest valitsejatest, samadest sõdadest ei ole meie käsi ajaloos päris ühtmoodi käinud. Soome lugu jutustades otsib toimetaja Piret Kriivan koos Soome ja Eesti ajaloolastega vastuseid küsimustele, mis aitavad mõista meie enda lugu. Miks Rootsi ja Vene võim oli meie riikide jaoks erineva tähendusega, miks Soomes peeti kodusõda, aga meil vabadussõda, miks soomlased suutsid 1930. aastatel demokraatia säilitada, aga Eesti mitte? Saadetes esinevad aja- ja kultuuriloolased: Soome akadeemik Seppo Zetterberg, Eesti ajaloolased Mart Nutt, Ago Raudsepp, kultuuriloolane Heinike Heinsoo jpt.

Sarja "Sinivalge" esimene saade kannab alapealkirja "Kahel kaldal" ning see jõuab Vikerraadio kuulajate ette laupäeval, 4. novembril kell 13.05.