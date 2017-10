Ajujaht pikendas äriideede esitamise tähtaega kuni 5. novembrini, et anda ka senistele kahtlejatele võimalus oma ideega välja tulla. Tänaseks on esitatud üle 250 idee, kuid ligi sada avaldust on lõpuni täitmata.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul näitab eelmiste aastate kogemus, et paljud alustavad idee esitamist viimasel hetkel ning ka mitmed edukad ideed esitati just vahetult enne tähtaega. "Näiteks kolm aastat tagasi Ajujahi võitnud Jiffi esitas avalduse viimasel hetkel. Eelmisel aastal esitas idee pärast tähtaja pikendamist lätlaste meeskond HackMotion, kes jõudis kümne parema hulka," sõnas Rebane.

Tänaseks on selgunud 11 edasipääsejat. Kontseptsioonide tutvustusringidel on kindlustanud edasipääsu Ajujahi saja parema hulka CareMate:D, Decomer Technology, Drafthub, Eedu, Festera, Juice Cubed, Rooftop ja Teraapiatarkvara. Kolmekümne parema hulka on taganud edasipääsu 3Cular, Japira ja Piss-I-Alarm – kes said eripääsme tänu edule häkatonidel.

Auhinnafond suureneb

Ajujahi tänavune auhinnafondi kogumaht suurenes tänu olemasolevate ja uute toetajate panusele veerandi võrra 75 000 euroni.

EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask tunnustas ja tänas nii ettevõtteid kui ka omavalitsusi, kes panustavad Ajujahi auhinnafondi. "Ajujaht on hea näide sektoriteülesest koostööst, kus alustavate ettevõtete võimestamise nimel on pannud seljad kokku Eesti riik Euroopa Liidu eraldatud vahendite kaudu, meie kohalikud omavalitsused ja erasektor," ütles Ivask.

Valdav osa Ajujahi kogueelarvest pärineb Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest, mis on suunatud Ajujahti EAS-i kaudu. Ajujahi toetajate ring on jõudsalt suurenenud kohalike omavalitsuste näol. Tänaseks panustavad Ajujahi auhinnafondi nii Harku vald, Hiiu vald, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald kui Võrumaa Omavalitsuste liit.

Sel hooajal on Ajujahi toetajad pannud välja kaheksa rahalist eriauhinda.

Idee saab esitada Ajujahi kodulehel.