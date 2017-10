Netflix loobub "Kaardimajast"

Netflix ja populaarse draamasarja "Kaardimaja" tootja Media Rights Capital teatasid, et on sarja staarnäitleja Kevin Spacey vastu suunatud seksuaalse väärkohtlemise süüdistustest raskelt häiritud ning loobuvad "Kaardimaja" tootmisest ja levitamisest.

Nii jääb "Kaardimaja" järgmine, kuues hooaeg viimaseks. Netflixi esindaja on aga öelnud, et otsus kuue hooajaga piirduda tehti juba kuid tagasi, vahendab The New York Times.

Näitleja Anthony Rapp rääkis nädalalõpul Buzzfeedile antud intervjuus, et Kevin Spacey viis ta aastal 1986. pärast üht pidu süles enda voodisse ning püüdis temaga seksuaalvahekorda astuda. Spacey oli sel ajal 26-aastane, Rapp 14-aastane, kirjutas CNN.

Spacey vabandas Twitteris, öeldes, et tunneb enam kui õudust lugedes Rappi lugu. "Ma tõepoolest ei mäleta juhtunut, sellest on möödas enam kui 30 aastat," teatas näitleja.

"Kui ma tõesti käitusin nii nagu kirjeldatud, siis võlgnen kõige siirama vabanduse purjus inimese sobimatu käitumise eest," sõnas Spacey.