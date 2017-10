Jüri Muttika käis kiretesti looja jutul ja avastas oma suurimad kired

Jüri Muttika rääkis maailmakuulsa autori, n-ö kiretesti looja Janet Attwoodiga, et avastada viis oma suurimat kirge, millest edasises elus lähtuda.

Janet Attwoodi võib nimetada edužanri superstaariks. Ta New York Times´i bestselleri "The Passion Test" kaasautor. Attwood andis mõista, et edukaks saamiseks, tuleb üles leida oma viis suurimat kirge.

Attwoodi unelmate elu saavutamise metoodikas õnnestumiseks ei piisa aga ainult kirgede tuvastamisest, vaid neid tuleb vaimusilmas kujutleda teostumas ning konkreetsed kujutluspildid võiks üles kirjutada, õpetas "Ringvaade".

"Seda, millele sa tähelepanu koondad, suudad sa luua," ütles Attwood ja lisas, et tähelepanu ei tohiks suunata sellele, mis ei toimi.

Jüri Muttika tegi Attwoodi õpetuste järgi proovi. Tuli välja, et tema suurimad kired on järgmised: saavutada maailmas muutusi positiivsete tehnoloogiliste leiutistega; kogeda arengut oma elu igas plaanis; suhe minu elukaaslasega on imeline ja lõbus; nautida kõike, mida teen; olla kontaktis universumiga.