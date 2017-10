Mihkel Raud jäi Eesti filmitsitaatide lõpetamisel hätta

Raud ütles, et tema uue raamatu näol on pigem tegemist eneseiroonia kui huumoriga.

"Kõik see, millest selles raamatus kirjutan, puudutab ka mind," ütles Raud ning avaldas lootust, et see on naljakas.

Raamatus on peatükk pealkirjaga "Eestlane tsiteerib filme". Seepärast testis "Ringvaade" Raua tsidaaditeadlikkust Eesti filmi valdkonnas. Raud jäi tsitaatide lõpetamisel hätta kõigil kolmel katsel.