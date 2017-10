Teisipäeval avaneb Tartu Kunstimaja fassaadil "Teisipäev"

Peamiselt illustraatori ja kujundajana tuntud Vahram Muradyani absurdimaiguline reklaambänneri formaadis "Teisipäev" tõstab esile fakti, et teisipäeviti saab Tartu Kunstimajas kunstist puhata ja nautida kultuuri asemel kehakinnitust, teatab kunstimaja.

Muradyan kasutab sõnumi kommunikeerimiseks tänapäevast interneti meemikeelt ning proovib seeläbi muuta hoonet ennast selfie-magnetiks.

Teose iseloomust tulenevalt palub kunstnik teatada, et avamisele on eelkõige oodatud koertega külastajad ning loomulikult ei puudu ka korralik kehakinnitus.

Teos jääb kunstimaja fassaadile tuleva aasta maini.

Vahram Muradyan (sündinud 1978) on Armeeniast pärit illustraator, kes elab juba pikemat aega Eestis. Tema töid on lisaks eestikeelsele meediale avaldatud muu hulgas The New York Times’is, Newsweekis, The Wall Street Journalis ja Adweekis. 2013. aastal toimus tal koos Sveta Bogomolovaga näitus monumentaalgaleriis ning ühiselt on valminud ka linnafestivali UIT raames Tartu kaubamaja katusele vaid lennukitest ja Google’i kaardirakendusest nähtav monumentaalteos.