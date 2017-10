Tallinna bänd Emphasis avaldab teise albumi Jaapani plaadifirma alt

Facebooki grupp "Vallatud +-60" on ühendanud vanemas eas sotsiaalmeedia kasutajad, kuid sõprus on toodud üle ka pärisellu. "Prillitoos" käis uudistamas grupi lõbusat kokkutulekut Haapsalus.

Uus album "Soul Transfer" koosneb 14 loost ja on salvestanud Kiviõlis asuvas StoneOil Stuudios bändi helilooja ja kitarristi Pavel Korotajevi käe all. Emphasise liikmete sõnul sisaldab plaat palju eksperimente. Albumi valmimisele aitasid kaasa silmapaistvad Eesti jazzmuusikud Raul Sööt (saksofon) ja Allan Järve (trompet), tšellist Aleksandr Smirnov, viiuldaja Julia Mets ning Moskvast pärit bluusikitarrist Oleg Ljutskevitš.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel