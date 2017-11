Noortebändiga proovis: Ansambel MIR-i proovid jäävad sissemagamiste taha

Bändi trummar Renar Trummal tõdes, et seni pole probleeme koolis proovide tegemisega ette tulnud. "See ruum on niikuinii meie kasutada, keegi ei kontrolli, mis me teeme siin," põhjendas ta.

Proovideks koguneb bänd siis, kui mõni suurem üritus on ees ootamas. Nüüd on põhjust koguneda Noortebändi finaali eel, mis toimub juba 11. novembril. "See on pärast poolfinaali meie esimene ansambel MIR-ina kokkusaamine ja proovide proovimine. Meil pidi varem ka olema tegelikult üks proov, aga sissemagamiste tõttu, vahest juhtub," tunnistas kitarrist Jaagup Jürgel.

Vokalist Merlin Kivi usub, et kogu Noortebändi kogemuse jooksul on õpitud muusikat paremini kirjutama. Basskitarrist Monika Erdmani sõnul näitas konkurss, et ainult muusika tegemisest edukale bändile ei piisa. "Mina sain teada, et muusika ja artist on väga erinevad asjad. Sa ei saa lihtsalt muusikat teha, kui sa tahad kuulsaks saada. Praegu me oleme natukene lillelapsed, kes mõtlevad, et teee lihtsalt muusikat, aga Noortebänd näitas, et lihtsalt niimoodi see ei tööta," rääkis Erdman.

Tänu konkursile on MIR ennast ka sotsiaalmeedias nähtavamaks teinud, nüüdsest saab nende muusikat kuulata näiteks Soundcloudist. "Noortebänd on surunud meid väga palju kiiretsi tegutsema, ga see ei tähenda, et pärast seda me lõpetaks tegutsemise," lausus Trummal.