ERR Menu on telemajas kohal ning näitab otsepildis viimasel minutil saabuvaid muusikuid.

Kindlasti teeme laulu autorite ja esitajatega ka juttu ning uurime, mida nad sel aastal võistluskasti täpsemalt poetasid.

Üks viimase hetke saabujatest oli Artjom Savitski, kes tõi võistlusele sõbraga koos kirjutatud soolopala. "Lõplikult sai lugu valmis eile õhtul, nagu ikka. Sa oled harjunud, et 1. november kukub, see on kuupäev, millal kõik niikuinii viivad," põhjendas Savitski, miks viimasele hetkele jäi.

Eesti Laulule pürgib ka poistebänd Beyond Beyond. Eelmisel aastal bänd ei kvalifitseerunud, sest üks bändiliige oli liiga noor. "Meil on üks selline üllatus, seda näeb, kui me poolfinaali edasi pääseme," lubas Beyond Beyondis musitseeriv Gevin Niglas.

Sel aastal püüab Eesti Laulule jõuda ka noor artist Regina Tambek, kes esitas oma soololoo ja laulu koos bändiga. "Ühe korra olen proovinud siia pääseda. Nüüd on teine katse, on rohkem lugusid. See lugu, mis me eelmisel aastal esitasime, sellest oli ikka kasu, see oli võib-olla kõige edukam lugu, mis meie bändi alt on välja tulnud," ütles Regina.

Alla pole andnud ka Margus Vaher, kes on püüdnud võistlusele pääseda viimased üheksa aastat. Sel korral tõi Margus konkursile raadioliku ja kiire poploo. "Avastasin, et sel aastal võiks kasutada sellist retsepti, et kirjutaks hea loo," naeris Vaher.

Eelmise aasta Eesti Laulu saatejuht Elina Netšajeva proovib sel korral saatesse lauljana pääseda. "See oli väga äge kogemus ja ma nägin köögipoolt, see oli väga põnev, aga ma olen ikka laulja, tahaks laulda," selgitas Netšajeva, miks ta sel aastal saate juhtimise asemel võistelda loodab.

Netšajeva tõi võistlusele enda sõnul ennekuulmatu pala, mis valmis koostöös Mihkel Mattiseni ja Timo Vendtiga. Võistluslaul on segu ooperivokaalist ja elektroonilisest muusikast. "Ma arvan, et see on just see nišš, mis on Eesti muusikaturul täitmata ja mida tasuks ikka täita," arvas Netšajeva.

Viimase hetke osalejatena oli näha veel Jakko Maltist, Lepatriinut, Helina Ristit, Imre Sooäärt, Merlyn Uusküla ja paljusid teisi muusikavaldkonna inimesi.

Otseülekanne algab kell 13.30 ning kestab orienteeruvalt 15.30ni.