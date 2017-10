Piltuudis: "Terevisiooni" meeskond tervitab "Ringvaadet" burgeritega

Facebooki grupp "Vallatud +-60" on ühendanud vanemas eas sotsiaalmeedia kasutajad, kuid sõprus on toodud üle ka pärisellu. "Prillitoos" käis uudistamas grupi lõbusat kokkutulekut Haapsalus.

"Ringvaate" saatejuhid on tuntud burgerisõbrad. Alles reedel tõid Marko Reikop ja Grete Lõbu kaamerate ette seitse aastat kapis seisnud burgeri, et nii viimast päeva Solarise stuudios tähistada.

"Kuna jagame "Ringvaatega" stuudiopinda (aga mitte kujundust), siis jätsime õhtustele kolleegidele väikese soolaleivakingituse. Ja mis muu see saabki olla, kui mitte "alati valmis ja värske" hamburger. Üks neist on juustuga ning teine kanapihvi ja juustuga. Loodame neid mõni kord ikka saates näha ka," teatas "Terevisioon" sotsiaalmeedias.

