Eesti lapsfotograafid teevad maailma tähtsaimatel fotokonkurssidel ilma

"See on loodusfotograafide mõttes kõige-kõigem konkurss, mis maailmas üldse olemas on. Seekord mina piirdusin finaaliga ja nemad said lõpuks pärjad pähe," rääkis Sven Začek oma lastest Evalottast ja Fredist, kes osalesid loodusajaloo muuseumi võistlusel esmakordselt, vahendas "Vikerhommik".

Začek meenutas, et Fredi võidukas foto saarmast tehti külmal jaanuarikuul 11-kraadises külmas. Evalotta auhinnatud foto oli siilist. "Kui me teinekord maal oleme ja on ilus õhtu, teeme me tiiru autoga, kõigil on fotopüssid palges. Üks siil oli tulnud teed ületama, peatasime seal kinni ja pildistasime natuke. Abikaasa tegeles liikluse reguleerimisega, kui mõni teine auto tuli, et ei sõidaks keset teed olevale siilile otsa," meenutas Začek tütre tehtud fotot.

Nii Sven kui ka tütar Evalotta olid edukad ka Saksa ülemaailmsel loomafotode konkursil GDT. "Nii Evalottal kui ka minul oli foto musträhnist pesa peal toimetamas. See foto sai võimalikuks, sest meil mõlemal on tohutu puude otsa ronimise kihk," tõdes Začek. Edukad fotod tehti päevi puu otsas varitsedes.

Evalotta sai GDT konkursil teise koha, Sven Začek pääses üheksa parima hulka.

Lapsed on fotograafist isa kõrval pildistamise vastu huvi tundnud juba lasteaiast saati. "Eks nad on minu tegemisi jälginud pikalt ja ennast kaasa ka nuianud, kui on võimalik. Kuidagi on nad seda mõistnud, neid sai varakult juba varjesse võetud. Mõned aastad tagasi, kui Saaremaal oli tõsine torm, oli poeg veel lasteaias, siis me läksime koos tormi pildistama," rääkis Začek. Kuigi ilm oli külm ja tuuline, oli poeg lõpuks õnnelik, et isa ta vaatemängulist pilti vaatama viis.