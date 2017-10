Lacuna Coil on Hard Rock Laagri festivali peaesineja

Facebooki grupp "Vallatud +-60" on ühendanud vanemas eas sotsiaalmeedia kasutajad, kuid sõprus on toodud üle ka pärisellu. "Prillitoos" käis uudistamas grupi lõbusat kokkutulekut Haapsalus.

"Meie festivali jaoks on Lacuna Coili lisandumine esinejate hulka selge töövõit ja aastatepikkuse pingutuse vili," kinnitab peakorraldaja Kaido Haavandi. "Vaid vähesed bändid suudavad kõnetada võrdselt nii raske metali austajaid, kelle jaoks Lacuna Coil on meeldiv vaheldus karmimale muusikale, ja kuulajaid, kes otsivad muusikast just seda ilu ja maagiat, mida Lacuna Coil pakub," ütles Haavandi.

Edukas tuuritamine on muutnud bändi nõutud esinejaks festivalilavadel üle maailma ja nende šarm avaldubki eelkõige kontsertidel, kus lauljate Cristina Scabbia ja Andrea Ferra tandem kuulajaid lõpuhetkeni enda lummuses hoiab. Lacuna Coili firmamärgiks on Scabbia kaunis naisvokaal, mida toetavad kaasakiskuvad rütmid, massiivsed kitarripartiid ning kummituslikult meeldejäävad meloodiad.

