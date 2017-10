Kevin Spacey vabandas teda seksuaalses väärkohtlemises süüdistava mehe ees

Rapp rääkis nädalalõpul Buzzfeedile antud intervjuus, et Spacey viis ta süles enda voodisse ning püüdis temaga seksuaalvahekorda astuda. Spacey oli sel ajal 26-aastane, kirjutab CNN.

Lapsnäitlejana tuntust kogunud Rapp tutvus Spaceyga 1986. aastal. Mehel on selja taga pikk Broadway-karjäär ning on tuttav teleseriaalist "Star Trek: Discovery".

Praegu 46-aastane näitleja ütles oma pressiesindaja vahendusel, et otsustas oma looga nüüd, 30 aastat hiljem välja tulla kõigi nende julgete naiste ja meeste eeskujul, kes viimasel ajal muutuste lootuses on enda eest välja astunud.

Vastulauseks süüdistustele postitas Spacey Twitterisse teate, et tunneb enam kui õudust lugedes Rappi lugu. "Ma tõepoolest ei mäleta juhtunut, sellest on möödas enam kui 30 aastat," teatas näitleja.

"Kui ma tõesti käitusin nii nagu kirjeldatud, siis võlgnen kõige siirama vabanduse purjus inimese sobimatu käitumise eest," sõnas Spacey. "Mul on kahju, et ta on kirjeldatud tundeid endaga kõik need aastad kaasas kandnud."

Oma eraelu kiivalt privaatsena hoidev Spacey avalikustas ühtlasi esmakordselt, et on gei. "See lugu julgustas mind avaldama teisi aspekte minu elust," kirjutas näitleja, tunnistades, et tal on olnud suhteid nii naiste kui ka meestega, kuid ta on otsustanud elada oma elu geina.