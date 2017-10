Seinpere võttis tänavusel Noortebändil mõõtu kolme bändiga, finaali pääses koosseisus Rainer Ild. Noortebändi konkurss pole Seinperele aga võõras, mõne aasta eest võitis ta sama võistluse koosseisus Ziggy Wild. "See lihtsalt juhtus see aasta, ma mõtlesin pärast 2015. aastat, et aitab, käidud küll, ei ole enam mõtet. See aasta juhtus kuidagi, et kolm kolmest," põhjendas Seinpere ERR Menule, kuidas taas Noortebändile sattus.

Kuigi Rainer Ild on võistlusel esmakordselt, tõdes, et on juba oma otsust kahetsenud. "Siis, kui me poolfinaali võitsime, oli esimene reaktsioon, et issand jumal, ma pean kuu aja pärast sama närvis olema. Korraks oli hea meel ka," tunnistas muusik.

Finaaliks valmistuvad muusikud vahvli- ja kohviõhtuid tehes. "Tihtipeale ei ole isegi proovi vaja teha, et asi läheks paremaks. Omavahel tuleb rääkida," põhjendas Ild.

Proove teevad muusikud Tallinnas asuvas korteris. "Meil on asi väga lihtne. Me surume kiiresti proovi ära ja siis mängime "Wormsi" või midagi," naljatas Ild.

Muusikud lisasid, et korter sobib prooviruumina kenasti ning ükski naaber pole oma pahameelt veel väljendada jõudnud. "Ma alles nägin ühte. Ma olen siin elanud kaks aastat ja polegi kõiki naabreid näinud. Eelmisel nädalal nägin alumist naisterahvast, ütlesin, et meie olemegi need ülemised naabrid, teeme bändi, ma loodan, et me teid häirinud ei ole. Ta lihtsalt tegi ukse lahti, teda üldse ei huvitanud," tõdes Ild.