Eakad sotsiaalmeediahuvilised said Haapsalus kokku

Priit Kuusk ütles, et oma uue kokasaatega "Wend Weis" tahab ta näidata, et isegi piiratud eelarvega võib teadlikke valikuid tehes toidusedeli rikkaks muuta ning rääkis oma isiklikest toidueelistustest.

Facebooki grupp "Vallatud +-60" on ühendanud vanemas eas sotsiaalmeedia kasutajad, kuid sõprus on toodud üle ka pärisellu. "Prillitoos" käis uudistamas grupi lõbusat kokkutulekut Haapsalus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel