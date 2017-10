Danel Pandre: keegi ei ole uus Tanel Padar

Saate "Hommik Anuga" stuudios oli uus ansambel nimega Revals, kuhu kuuluvad teiste seas ka The Sunis mänginud Jaanus Salm ning Danel Pandre.

Danel Pandre rääkis, et The Suni lahkumineku osas on tal süda rahul.

"Ongi paras aeg õigel ajal ära lõpetada. Mina meenutan kogu seda aega ainult hea sõnaga ja see, et ta mõnes mõttes loomuliku lõpu sai, on asjade normaalne kulg."

Küsimuse peale, et kas Revalsi vokalist Rait Sohkin on uus Tanel Padar, vastas Pandre järgmiselt:

"Rait on Rait. Keegi ei ole uus Tanel Padar ja parem ongi, kui ei ole."