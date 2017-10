Teet Suur: praeguse seisuga tuleb eriline jõulupuu Rakvere keskväljakule

Saatelõik algas kollaažiga möödunud aasta maailma kõige ägedamatest jõulupuudest, mille seas ka Rakvere eriline jõulukuusk.

"Me ei suuda ju tegelikult võistelda selliste suurlinnadega, mis seal edetabelis Rakverega kõrvuti on. Aga ma sain aru, et tegelikult ideetasandil võime täiesti võrdselt konkureerida," rääkis Teet Suur.

Tema ütluse kohaselt on praegune seis selline, et installatsioon-jõulupuu tuleb Rakvere keskväljakule, hoolimata Rakvere võimuliidu koalitsioonilepingus sätestatud ideest sinna n-ö traditsiooniline kuusk tuua.

"Minu arvamus on selline, et me peaksime tegelikult ära otsustama, mida me siis tahame. Kõigile meeldida ei saa, kõik asjad ei peagi kõigile meeldima. Mina ise ka ei taha kõigile meeldida. Need installatsioonid on siiski ennast õigustanud."

Teet Suur arvas, et koalitsioonilepingus avaldatule avalikkuses tekkinud vastukaja mängis praeguse otsuse juures olulist rolli ning oli vajalik.

"Ilmselt on paljude asjadega nii, et kui on oht, et seda enam ei ole, ei tule, võib sellest ilma jääda, siis nähakse seda teise külje pealt ja see hinnatakse ümber. Pooldajaid on muidugi palju ja minu arvates on neid rohkem, aga vastaseid on alati olnud," sõnas Suur, lisades, et tihtipeale on eriarvamused inimeste ilumeeles kinni.

Teet Suur kommenteeris saates oma eri aastatel Rakverre püstitatud jõulupuid ning andis aimu, milline see tänavu olema saab.