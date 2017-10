Jaak Juske: igal vanal majal peab üks korralik kummitus olema

Ahistamissüüdistusega kimpus olev Harvey Weinstein kaebab oma endise ettevõtte The Weinstein Company kohtusse, et kätte saada isiklikke dokumente ja kirju.

"Ma arvan, et igal vanal majal peabki üks korralik kummitus olema, sest enamik kummituslugusid on üpris positiivsed."

Samas on tema sõnul rida lugusid – kui neid pole keegi välja mõelnud –, mis näitavad, et vanades majades midagi kahtlast ja põnevat tõesti toimub.

Ta lisas, et kummituslood on usu küismus.

"Kui seda videot pole keegi võltsinud, siis on see üks närviline kummitus olnud. Eks meil on ka Eestis koolimaju, kus väidetavalt kummitab," rääkis Juske.

