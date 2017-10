Tõnis Niinemets: meie poliitikas tegeletakse potjomkinlusega

Niinemets ütles, et nüüd on telefon tema näppude vahel tagasi.

"Aga ma olen teinud endale reeglid selle telefoni kasutamise juures. /---/ Üks-kaks korda päevas vastan meilidele, teatud kellaajast ei vaata ma enam üldse sotsiaalmeediat ega nutiseadet ja hommikul lastega välja minnes, enne kui ma oma toimetusi tegema lähen, ka ei vaata," sõnas Niinemets.

Tema telefoni esipaneelilt on nüüd kadunud Instagrami ja Facebooki logod.

"Pigem kasutan telefoni helistamiseks, sõnumite saatmiseks ja kui kõnnin või sõidan autoga, siis vastan ainult kõnedele."

Anu teavitas Rakverest pärit Niinemetsa tema kodulinna negatiivsetest arengutest: protest seksuaalvähemuste filmifestivali vastu, probleemid lihakombinaadis, korvapalliklubi pankrott, kära linna kuusepuu ümber...

Niinemets ütles selle peale, et kogu Rakvere linnavolikogu peaks tulema tema uut tükki vaatama.

"Elus tuleb teha teadlikke valikuid. Tuleb aru saada, mis on probleem ja mis ei ole probleem. Mis on pseudoprobleem ja mis on pärisprobleem, millega on vaja rinda pista," avas Niinemets oma uues tükis "Homme on täna!" sisalduvaid nõuandeid.

"See on meie poliitika valdav mure. Tegeletakse potjomkinlusega, aga olulised asjad jäetakse kõrvale."

Tõnis Niinemets võttis oma nutivaba nädala saates ka stand-up formaadis kokku: