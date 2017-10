"Ringvaate" lemmik Ott Lepland: detsembris on hetkeseisuga kaks vaba päeva

Laulja Ott Lepland on käinud "Ringvaate" stuudios otsesaates 17 korda, lisaks osalenud muudes saatelugudes ligi 60 korda.

Ott Lepland rääkis seekord, et praegu on tal tööalaselt natuke rahulikumad ajad, sest suvi on möödas.

"November ja detsember on jälle sellised tegusad," ütles Lepland, lisades, et detsembris on tal hetkeseisuga kaks vaba päeva.

Lepland meenutas, millised momendid talle lugematust arvust intervjuudest meelde on jäänud ning tutvustas oma uut bändi.

27. oktoobril läks "Ringvaade" viimast korda eetrisse vanast stuudiost. Alates esmaspäevast, 30. oktoobrist, toimetab "Ringvaade" juba telemajas, uues ja avaras stuudios.