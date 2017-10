Rutt Ernits-Sups ja Siim Lõvi käisid uurimas, kas ja mis on muutunud pärast uuenduskuuri ning kuidas tegijad end ise esimesel eetripäeval värskes stuudios tunnevad.

Näitasime otsepildis, kuidas "Terevisioon" varastel hommikutundidel vaatajateni jõuab. Mida teevad saatejuhid, toimetajad, operaatorid ning püüdsime kõigi asjaosalistega ka veidi juttu teha.

Uue stuudio esimest eetrit olid tulnud kohapeale jälgima ka Kristel Alliksaar ja Helmi Marie Langsepp. "Suurim muutus, ma arvaks, et on see tunne, mis me sinna panime. Vaadake õue, inimesed, see saade on eetris ajal, mis on üldiselt pime ja märg, meie üritasime sinna panna päikest ja energiat. Hommikul mina ärkasin küll isiklikult üles," kirjeldas Alliksaar uut stuudiot.

Langsepp lisas, et suurim väljakutse oli kunstnikele väike ruum ja see, et sinna sisse pidi mahtuma kahe saate erinevad näod. "Väga paljud mõtted said kohe alguses kõrvale pandud, sest me pidasime silmas seda, et inimesed õnnelikult ikkagi neid kujundusi hakkaksid omavahel vahetama. Kui on väga keerulised ja rasked lahendused, mida iga päev ühest kohast teise tassida, siis tekib vimm," ütles Langsepp.

"Terevisiooni" saatejuht Martin Veisman ütles, et uus stuudio vajab veel veidi harjumist. "Alguses on harjumatust palju, enda liikumist peab läbi mõtlema. Ma olen elevil, ei ole veel seda harjumist, mis eelmises stuudios tekkis, küll see tuleb," lubas ta.