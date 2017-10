"Ringvaate" Solarise stuudio saatus on veel lahtine

27. oktoobri õhtul läheb Solarise keskusest viimast korda eetrisse "Ringvaade", esmaspäevast alustab saade juba uuenenud välimusega telemaja 2. stuudiost. Dušikabiiniks ristitud võttepaiga tulevik on aga alles selgumas.

"Ringvaate" toimetaja Karmel Killandi tõi välja, et kõige rohkem jäävad nad taga igatsema Solarise keskuse stuudio kujunduskardinate vahelt saatesse lehvitavaid lapsi. "Meie jätame oma armsa ja rahvasuus kuulsaks saanud dušiboksi maha parimate mälestustega," sõnas ta.

Killandi sõnul ei ole nemad ruumi edasise saatusega kursis. "Teame vaid, et selle ruumi järgmisele kasutajale on kindlad nõudmised ja seda, et ükskõik millist äri selles toas teha ei saa."

Solaris keskuse juhi Rauno Miljandi sõnul on hetkel veel vara öelda, milline kasutus pinnale leitakse, kuid kindlasti saab sellel olema keskuse kontseptsiooni toetav sisu. "Tahame omalt poolt tänada kogu "Ringvaate" saate meeskonda ja külalisi, kes nende aastate jooksul meie majast läbi käisid - see on olnud mõlemapoolselt põnev ja meeldiv koostöö," lausus Miljand.

Vaata, milline hakkab välja nägema "Ringvaate" uus stuudio, kust esimene saade läheb eetrisse 30. oktoobril kell 19.00.