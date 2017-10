Harvey Weinstein kaebab oma endise ettevõtte isiklike asjade kätte saamiseks kohtusse

Tuntud produtsent vallandati The Weinstein Company juhatusest 8. oktoobril, kolm päeva pärast New York Times'is ilmunud artiklit mehe vastu esitatud süüdistustest.

The Weinstein Company keeldus Weinsteini advokaadi palvest saada kätte mehe isiklikud dokumendid, et neid süüdistuste vastu kaitsmisel kasutada, kirjutab BBC.

Ahistamissüüdistusega kimpus olev Harvey Weinstein kaebab oma endise ettevõtte The Weinstein Company kohtusse, et kätte saada isiklikke dokumente ja kirju.

