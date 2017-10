Loomaaias peetakse taas kõrvitsapidu

Loomaaeda on jõudnud juba ligi 12 tonni kõrvitsaid ja suurimateks eraisikust annetajateks on Sirje Sepp ja perekond Kane Saaremaalt, kes saatsid loomaaeda kokku ligi kaks tonni kõrvitsaid. Aastast aastasse on suurenenud ka koolide ja lasteaedade osakaal – Illuka koolilt, Haiba lasteaialt, Põltsamaa lasteaialt Tõruke ja Tõstamaa lasteaialt saabus loomaaeda ohtralt sügisande.

