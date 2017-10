Vikerraadio muusikajuht Sten Teppan: peamine abivahend on intuitsioon

"Eks 40- või 70-aastaseid kõnetavad väheke erinevad asjad, aga õnneks leidub muusikat, millega saab kõik need servad omavahel ühendada. Eks ma aeg-ajalt ka nii-öelda kompan piire, aga see tuum või põhiosa, mis mulle huvi pakub ja millele ma toetun, paistab olevat mu kuulajatele hästi tuttavaks ja omaks saanud," rääkis Teppan.

"Vikerraadio kuulajaskond on väga arvukas hulk hästi erinevaid inimesi," selgitas Teppan Kroonikale antud intervjuus. "Nii on muusikat valides mu peamine abivahend pigem intuitsioon," lisas ta, et püüab mängida inimestes meeleolu loovat muusikat.

