Taylor Swiftist saab uues videos küborg

Taylor Swift avaldas muusikavideo singlile "...Ready for It?", kus ta seisab vastamisi iseenda küborgist koopiaga.

Tegemist on teise videoga Taylor Swifti peagiilmuva albumi lugudele. "Look What You Made Me Do" visuaal jõudis avalikkuse ette MTV videoauhindade galal.

Eelmise videoga purustas Swift ka mitmeid rekordeid. Spotifys striimiti laulu 10 129 087 korda, olles sellega enim kuulamisi kogunud lugu avaldamispäeval. Youtube'is kogus loo muusikavideo enam kui 28 miljonit vaatamist kõigest 24 tunniga.

Taylor Swifti uus kauamängiv "Reputation" ilmub 10. novembril.