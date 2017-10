Eesti talupojad hügieenist suurt ei pidanud

Haruldast vähivormi põdev seitsmeaastane tüdruk vajab raviks 172 000 eurot. Haigekassa ravi ei toeta, kuid mitte krõbeda hinna või isegi selle tõttu, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja. Asjaomased ei suuda omakorda kokku leppida, kes selle tervishoiuteenuse loetellu kandma peaks.

Isegi põgus pilguheit kinnitab, et 20. sajand on eestlaste elu ja olemist põhjalikult muutnud.

"Inimesed kohanevad kõigega ja kui nad olid aastatuhandeid nii elanud, et pesid end korra nädalas, midagi ei juhtunud. Need, kes pidid surema, surid niikuinii," lausus Pärdi.

Mõnigi asi sai harjumuseks üpris hiljuti, sanitaartopograafide 1920. aastail tehtud uuringud kinnitasid, et üldiselt elati vanal viisil ega teatud muuhulgas suurt midagi uuest hügieenist. Nägu ja ihu pesti kord nädalas, nagu see oli olnud talurahvale omane mujalgi Euroopas. Oma elamist puhastati veelgi harvem.

