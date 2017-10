Rehvimonteerija raske elu: tööpäev venib 11-tunniseks

Rehvimonteerija Kalle Põllu tunnistas ETV saates "Ringvaade", et tema endagi autol pole rehvid vahetatud, seda saab teha pärast 11-tunnise tööpäeva lõppu. Rehvivahetusse tulnuid on nii palju, et Põllu näeb talverehve isegi unes. "Võib küll olla," tõdes ta.

Rehvid.com juht Tiit Kõmper tõdes, et rehvivahetusse tulnute torm läks lahti eelmisel neljapäeval. "On ettenägelikke inimesi ka," lausus ta. Järgmised nädalad on aga kõik ajad viimseni kinni. "Ma olen veendunud, et nii mõnigi inimene, kes on järgmiseks nädalaks aja broneerinud, jätab tulemata, sest probleem on möödas ja selle saab edasi lükata," arvas Kõmper.