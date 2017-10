Näitlejanna Ene Järvis tähistab 70. sünnipäeva: surmahirmu ma ei tunne

"Ma tihti leian ennast mõttelt, et issand kui tore, et ma veel elan, sest on olnud aegu, kus ma olen mõelnud, et ega mina küll 70-aastaseks ela," tõdes Järvis ETV saates "Ringvaade".

Järvis lisas, et mõtleb tõesti ka surmale, eriti oma kursust silmas pidades. Kevadel lahkus Järvise kursavend Lembit Ulfsak. "Mu iga ongi sealmaal. See minus mingeid pingeid ei tekita. Surmahirmu ma ei tunne," rääkis Järvis.

Järvis tõdes, et leiab end samas tihti ka lapsepõlvele mõtlemast. "Väike Ene on üks totukene. Kogu aeg oli mul nina krimpsus, sest õed olid mul vanemad ja ilusad," meenutas Järvis lapsepõlve. "Mida vanemaks ma sain, seda rohkem hakkasin aru saama. Ma vaatan praegu oma nooruspõlve pilte ja mõtlen, et kuidas ma aru ei saanud, et olin nii kena tüdruk," lisas ta.

Järvis tõdes, et on elus saanud palju õppetunde ning seisab nüüd tugeval pinnal. "Minuga ei saa midagi sellist juhtuda, mis mind täiesti liimist lahti lööks," ütles Järvis, meenutades tehtud töid.

Täispikka intervjuud Ene Järvisega näeb ETV2-s juba sel pühapäeval näitlejannale pühendatud teemaõhtul.