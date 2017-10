Andrus Albrecht astub veel viimast korda Bonzona lavale: see etapp on läbi

Andrus Albrechti jaoks on see esimene plaat, Bonzo jaoks aga kaheksas.

Kogumik võtab valikuliselt kokku laulud, mis sündisid ajavahemikul 2003-2016. Just 2003. aastal alustas Andrus Albrecht 30-aastasena esimesi laulukirjutamiskatsetusi.

Albrecht arvab, et see plaat võibki jääda viimaseks, sest inimesed ei kuula enam plaate. Uuemates autodes ja ka sülearvutitel pole enam CD plaadi kuulamise võimalust, on vaid USB otsad. Seega on muusik otsustanud teha väikese partii, mis on saadaval vaid neil loetud kontsertidel novembrikuus.

Kommenteerides plaadi ja kontserti pealkirja, märgib Albrecht, et tulevikus ei plaani ta enam Bonzona üles astuda, sest tema jaoks on see periood elus lihtsalt läbi saanud. Mees kinnitas, et ei solvu, kui keegi teda Bonzoks edasi kutsub. "See on mu hüüdnimi, ikka võib nii kutsuda. Ega see jääb minuga lõpuni kaasa," lausus ta.

Enda sõnul ei tunneta ta endas enam Bonzot. Bonzo on Albrechti jaoks mees, kel sigarillo suunurgas ja napsiklaas ees, kuid viimastel aastatel on ta hakanud ise aga tegema järjest kainemaid ja tervislikumaid valikuid.

Lisaks tunnistab Albrecht, et on alateadlikult tahtnud olla keegi teine. Ta on soovinud kõlada näiteks nagu Tom Waits, Bob Dylan või Riho Sibul. Enda sõnul on ta on laenanud stiile ja maneere, jätnud need endale, kaotades nii oma näo. Bonzo maski taga on küll turvaline olla, kuid ta leiab, et on arenenud ja valmis saama iseendaks.

Tinglikult võib öelda, et ta on sooritamas oma alter ego mõrva, mis omakorda annab kuuluvuse kuulsasse 27 klubisse. See tähendab, et Bonzo lõpetab 27-aastaselt, just niikaua on Albrecht sellist lavanime kasutanud.

Kontserdituur algab 03. novembril Rakverest ja lõppeb 18. novembril Tallinnas.