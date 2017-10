Raio Piiroja sai insuldi: midagi sellist ei osanud ette näha

Raio Piiroja on Eesti jalgpalliajaloo läbi aegade üks parimaid kaitsjaid, olles koondise eest platsile jooksnud enam kui sajal korral. Piiroja Eesti koondise lahkumismäng toimus 31. märtsil aastal 2015, kaks aastat hiljem tabas meest raske terviserike, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Ei osanud ju näha, et midagi sellist juhtub. Tavaliselt ikka sellised asjad juhtuvad kellegi teisega," rääkis Piiroja oma kogemusest insuldiga.

Möödunud Tallinna Rattamaratonist osa võtnud Piiroja hakkas keset sõitu piinama tugev peavalu. Saades aru, et oma jõududega finišisse ei sõida, palus endine jalgpallur kaasvõistlejal kutsuda kiirabi. "Ma olin ise kontaktne, aga see valu oli muljetavaldav." ütles endine jalgpallur, kes enda sõnul piisavalt vastu pead obadusi on saanud.



Kiirabi toimetas Piiroja kiirelt haiglasse ja kompuuteruuring tuvastas, et mehe peas oli üks pisikene veresoon katki läinud. 38-aastasel Piirojal tuli haiglas veeta kolm päeva. "Esimene nädal kodus pea päris korralikult lõhkus otsas" meenutas Piiroja, kes valust argiseid toimetusi tehes üle sai.

Põhjuseid, miks Raio Piirojal insult juhtus, ei oska ka arstid välja tuua. Tervislike eluviisidega Piiroja tüüpiline insuldi kandidaat ei ole. Küll tunnistab mees, et töökoormus sõltub päikesest ja mõni kord tuleb kolme päeva töö ühe päevaga ära teha.