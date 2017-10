Helena Pruuli: tahan, et minus oleks rohkem Lottet

"See oli muinasjuttu minek. Ma tahaksin, et minus oleks rohkem Lottet, et minus oleks iga päev uudishimu, seiklusjanu ja positiivsust, oskust näha abivajajaid. Ma arvan, et see on midagi, mida me võiks kõik õppida ja olla Lotted," lausus Pruuli ETV-le.

"Lotte lood" režissöör Elo Selirand kinnitas, et Eesti tippnäitlejatest koosnenud meeskond andis filmimise ajal endast parima. "Nad mängivad seda selge teadmisega, et see on midagi, mis jääb natuke kauemaks kui korraks ekraanil. See vastutus on pannud nad rolli sooritama sellisel tasemel, et juba võtteplatsil oli väga raske naeru tagasi hoida, aga see polnud palagan, vaid soe ja tore huumor," kiitis Selirand.

Kuigi Pruuli võrdles Lotteks kehastumist muinasjutuga, tunnistas ta, et võtteplatsil polnud alati lihtne. "Need nädalad, mis me olime reaalselt võtteplatsil, Lottemaal, see oli kella viiest hommikul alustamine ja hilistel õhtutundidel lõpetamine. Eesti ilma saime, eks ühtegi võtet ei saa teha niimoodi, et ei saaks vett ja vilet. See oli üks rõõmus tegemine, selliste tegelaste ja sellise maailma kujutamine ja sellest rääkimine saab olla ainult üks rõõmus tegemine," võttis Pruuli kogemuse kokku.

Foto: Lotte lood, Helena Pruuli

Seliranna sõnul ei pea vaatajad muretsema selle üle, et sari on raamatutele või joonisfilmile liialt sarnane. "Lottega juhtuvad seiklused on selles loos uued, Lotte tutvub uute tegelastega, kes talle Leiutajatekülla külla satuvad. Lottega juhtuvad asjad, mis ei ole juhtunud temaga ei joonisfilmis ega teatrilaval," lubas Selirand.

Stsenaariumi kirjutasid sarjale Andrus Kivirähk, Janno Põldma ja Heiki Ernits luues taas maailma, kus särab päike ning sõbralik ja leidlik meel võidavad paha tuju ja arusaamatused.

Lotte rollis on Helena Pruuli (NO99), Bruno on Priit Strandberg (Vanemuine) ning Albertit mängib Vallo Kirs (Ugala). Sarja lavastas Ain Mäeots ja režissöör on Elo Selirand, operaator Ergo Treier.

Läbivate kõrvategelastena teevad kaasa Sepo Seeman, Carita Vaikjärv, Karol Kuntsel, Robert Annus, Tõnis Niinemets, Tarvo Sõmer, Margus Tabor jpt. Helilooja on Priit Pajusaar, laulutekstid lõi Leelo Tungal. Kunstnik Inga Vares, kostüümikunstnik Kadri Varblane, grimmikunstnikud Tiina Lees

Lastelavastus "Lotte lood" on ETV2 eetris teisipäeviti kell 19.30.